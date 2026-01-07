CALCIO/ Pissinis-gol fa esplodere il Conte: la Puteolana vola in finale di Coppa

POZZUOLI – Un nuovo mercoledì di pioggia al “Domenico Conte”, così come accaduto anche nella sfida di novembre al Salernum Baronissi, consegna, con lo stesso risultato di 1-0, il passaggio del turno della Puteolana, che stavolta ha la meglio sulla Battipagliese e si proietta verso la finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza. Su un campo reso ancor più pesante dalle incessanti precipitazioni, basta un gol di Pissinis dopo 8′ di gioco, insieme a tanta lotta su ogni pallone. Sfida lanciata al Pomigliano, vincente ai rigori dell’altra semifinale, per la conquista del primo trofeo stagionale.

LA PARTITA – Con Mirante squalificato, decisivo nell’ultimo pareggio in campionato, la Puteolana deve difendere il 3-2 esterno dell’andata contro una Battipagliese orfana di Ripa espulso e di Olmos e Formicola, caricati di provvedimenti disciplinari dopo la diffida. I ragazzi di mister Correale sembrano però aver ben poco da difendere, perché la partenza è lanciata: dopo una manciata di secondi Grieco fallisce il tap-in sul dischetto del rigore, ma ci vogliono solo 8 minuti per il vantaggio di Pissinis, che attacca il primo palo sul corner di Acampora e fulmina la difesa. La furia agonistica dei diavoli porta ad altre due conclusioni in 30 secondi al 17′: Acampora va alto con un tiro dal limite e Mancini tenta il colpo di genio con un pallonetto sul portiere in mezzo a due difensori, ma la sfera cade a pochi centimetri dal palo. La Battipagliese si fa viva al 22′ con un colpo di testa di Nuvoli e al 31′ con una girata in area di Abayian. Entrambe le conclusioni finiscono sopra la traversa. Con un campo che diventa ai limiti della praticabilità, il primo tempo scivola via sull’1-0. Il risultato regge anche nella ripresa ma, tra le due compagini, è la Puteolana a sfiorare in più occasioni la rete. Al 73′ un colpo di testa di Capuano viene neutralizzato da un miracolo di Trapani e all’84’ Rodriguez si fionda su un cross basso di Palladino ma, nel contrasto con Camara, manca il tocco vincente e il difensore salva clamorosamente sulla linea. Sul capovolgimento di fronte, ci pensa invece Cabriglia a stoppare l’iniziativa di Abayian. L’attaccante argentino della Puteolana ha un’altra occasione al 92′, ma fallisce il tiro con il mancino e non centra la porta lasciata sguarnita da Trapani. Stavolta però, ai granata poco importa, perché non c’è più tempo per la rimonta. I granata festeggiano così l’accesso ad una finale che rappresentava un obiettivo fin dagli albori della stagione.

PUTEOLANA 1902 – BATTIPAGLIESE 1929 1-0

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Battaglia, Gargiulo, De Rosa, Avolio (80′ Palladino), Acampora, Grieco, Capuano (82′ Auriemma), Mancini (54′ Rodriguez), Filogamo (94′ Riccio). A disposizione: Orefice, Rasulo, Giuliani, Ferrara, Onda. All. Correale.

BATTIPAGLIESE 1929: Trapani, Camara, Salvador (65′ Balzano), Senatore, Paraggio, Vitale, Suozzo (49′ Cafaro), Nuvoli, Losasso, Abayian, Di Martino (49′ Santella). A disposizione: Marra, Petrizzo, Garofalo, Lodato, Bisceglia, Spagnuolo. All. Vitale.

MARCATORE: 8′ Pissinis.

ARBITRO: Nazzareno Pisano di Benevento. Assistenti: Carmine Vanacore (Castellammare di Stabia) e Pasquale Cifariello (Ercolano).

NOTE: Ammoniti Cabriglia, Grieco (P); Nuvoli, Vitale (B). Corner: 3-3. Recupero: 2′ 1°T, 4′ 2°T.