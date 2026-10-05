CALCIO/ Virtus Baia, Barletta regala vittoria e primato in classifica

PIANURA – La Virtus Baia bissa il successo dell’esordio vincendo anche la seconda partita di campionato per un avvio di stagione da grande protagonista del Girone B di Prima Categoria campana.

BARLETTA-GOAL – La formazione allenata da Francesco Lamboglia attacca, sfiora più volte il gol, si difende con grande ordine e solidità e pesca il jolly da tre punti dalla panchina, a cinque minuti dalla fine: Loris Barletta, subentrato nella ripresa ad Avena, insacca di prima intenzione raccogliendo un traversone da destra di Marotta. Da esterno a esterno: così la Virtus Baia porta a casa i tre punti, in una giornata che era cominciata nel peggiore dei modi con l’infortunio a un dito per Luca Di Fusco. Al suo posto tra i pali Caldieri si è comportato benissimo, mantenendo la porta inviolata per la seconda volta consecutiva.

IL TABELLINO:

BOYS PIANURESE (4-3-3): Marchese; Carpino, Iandoli, Manna, G. Esposito; Di Nardo, Langellotti, Scognamiglio; Vassallo, Cacace, Mangiapia. A disp: Saggiomo, Cammarota, De Rosa, Gisonna, Matafora, C. Mennella, Pietrobelli, Ripa, Torres All. F. Iovene

VIRTUS BAIA (4-3-3): Caldieri; Marotta, M. Esposito (70′ Chirico), Spadera, Lanuto; Di Fraia, Frattini, Mennella (70′ Illiano); Avena (70′ Barletta); Montanino, Idigbogu (80′ De Michino) A disp: Palumbo, Ianniello, Imbò, Scherillo All. F. Lamboglia

Arbitro: Genito di Benevento

Rete: 80′ Barletta