CALCIO/ Folgore Cappella, poker al Carinola: successo all’esordio per Di Meo!

BACOLI – Vince la Folgore Cappella che batte il Carinola 4-1 al Tony Chiovato di Baia. Partita che si mette subito in discesa, al 10’ su angolo di Capuano, colpo di testa vincente di De Fenza che sigla il primo gol stagionale. Incornata perfetta per lui che supera Sorvillo e pallone che s’insacca con la Folgore che capitalizza al meglio la primissima occasione della gara. Passano 9 minuti e va a referto la conclusione di Capuano dalla distanza, pallone fuori di poco. Tocca poi a Cacciuottolo che si fa spazio e calcia, con il pallone a lato.

EMOZIONI AL CHIOVATO – Alla mezz’ora, invece, ci prova Capuano da fuori area, conclusione che va oltre la traversa. Dall’altra parte grande chance Carinola. Grezio alza per Nugnes che davanti a Casolare, spara altissimo. Ancora Carinola al 43’, Grezio serve Conte che da due passi non insacca. Al 45esimo episodio dubbio che costa un calcio di rigore ai danni della Folgore. L’arbitro assegna un corner e sugli sviluppi di quest’ultimo c’è un tocco di braccio di Magnolia su una palla vacante in area. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Grezio che spiazza Casolare e fa 1-1 a recupero inoltrato.

ANTIGNANO-LUCIGNANO – In avvio di ripresa Schiano parte, salta un avversario, si accentra e tenta il tiro a giro, palla fuori di un nulla. Al 54’ il nuovo vantaggio per la Folgore, Antignano dalla destra calcia direttamente a porta. Lo spiovente s’insacca alle spalle del portiere. Quarto gol in stagione per il centrocampista, subentrato da due minuti dalla panchina, terzo centro in campionato, secondo consecutivo per lui. Al 66’ arriva anche il tris, Magnolia inventa per Lucignano che di prima intenzione scarica in rete. Secondo gol in campionato per l’attaccante con la maglia numero 9.

CAPUANO SERVE IL POKER – A dieci dal termine Capuano dal vertice sinistro dell’area evita con una finta il difensore, con il destro cerca la porta, ma il pallone va a lato. Cerca e trova poco dopo il gol il centrocampista classe 2008 con una magia su calcio di punizione: destro a scavalcare la barriera e portiere spiazzato. Nemmeno il tempo di gioire che mercoledì c’è la Coppa Italia.

IL TABELLINO

FOLGORE CAPPELLA: Casolare, Magnolia, Ganzerli, Cacciuottolo, D’Ausilio (61’ Merone), De Fenza, Petrone, Capuano, Lucignano, Schiano (71’ Migliaccio), Riccio (52’ Antignano e dal 79’ Guardascione). A disp.: Illiano, Di Benedetto, Esposito, Bosson, Saliva. All.: Di Meo

CARINOLA: Sorvillo, Bavosa (56’ Agrillo), Bellopede, Bianco (61’ Ripici), Conte, Di Stasio (79’ Giaquinto S.), Grezio, Montano (67’ Palumbo), Nugnes (56’ Ascione), Riccio, Supino. A disp.: Veneziano, Antonyuk, Cifariello, Giaquinto G.. All.: Bergantino

ARBITRO: Caridi di Ercolano

MARCATORI: 10’ De Fenza (FC), 46′ Grezio (C), 57’ Antignano (FC), 65’ Lucignano (FC), 82′ Capuano (FC)

NOTE: Ammoniti: D’Ausilio, Guardascione, Magnolia (FC), Nugnes, Di Stasio, Conte, Ricci (C).