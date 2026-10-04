CALCIO/ Rione Terra sprecone, domina ma sbatte contro il muro del Cellole

POZZUOLI – Il Rione Terra non riesce a cogliere la quarta vittoria in campionato, impattando sullo 0-0 contro il Cellole. Una partita dominata dalla squadra di mister Troise che ha costruito una notevole quantità di palle gol non riuscendo, per imprecisione e sfortuna, a trovare la rete. Sin dalle battute iniziali il Rione Terra ha preso il controllo del campo sfiorando la rete in più occasioni: al 9’ Gallo di testa manda di poco alto. All’11’ De Rosa ha una grande occasione dall’interno dell’area di rigore ma spreca calciando alto; lo stesso centrocampista poco dopo sfiora la rete con un destro che va di poco alto. Ci prova ancora Gallo da fuori, ma la palla finisce di pochi centimetri sopra l’incrocio. Al 21’ e al 26’ ci prova Dragone: il primo tentativo è di pochissimo alto, il secondo viene parato dal portiere del Cellole. Al 39’ Mazzucchiello di testa, ma il portiere del Cellole blocca. Al 43’ break degli ospiti con doppia chance con Caiazzo e Infimo con Marcone che ferma l’ex Rione Terra.

IL PARI – Nella ripresa il canovaccio non cambia, il Rione Terra insiste nella propria azione e crea tanto ma non trova il vantaggio che sarebbe stato più che meritato. Ci provano Setaro e Colella i cui tiri terminano di pochissimo fuori. Poi Dragone salta anche il portiere ma si allarga troppo e il tiro finisce sull’esterno della rete. C’è un’occasione anche per il neo acquisto Guarracino entrato nella ripresa, ma il suo tiro viene parato dal portiere ospite. Sul finire del secondo tempo il Cellole ha una buona chance ma Marcone fa buona guardia. L’assalto finale del Rione terra non porta alla rete e la partita termina 0-0, risultato che sta estremamente stretto ai ragazzi di mister Troise.