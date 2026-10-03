BASKET/ Flavio Pozzuoli, Morgillo trascina i flegrei al successo su Agropoli

MONTERUSCIELLO – Il Flavio Basket Pozzuoli riscatta il ko subito nella prima giornata e vince per 69-61 sulla Pallacanestro Agropoli grazie al parziale dell’ultimo quarto di 15-6 che ha permesso al roster guidato da Mariano Gentile di mettere le mani sulla vittoria. In evidenza l’ala-pivot Ivan Morgillo che in quasi 35 minuti di gioco ha realizzato 18 reti e arpionato una serie infinita di rimbalzi. La compagine puteolana ha chiuso il match con quattro uomini in doppia cifra contro i salernitani che sono stati ostici fino alla fine.

LA CRONACA – Il match è subito spumeggiante con le due formazioni che nonostante gli errori chiudono in perfetta parità al termine dei primi dieci minuti di gioco. Il match è molto equilibrato anche nel secondo quarto con Gulley, tra le fila gialloblù che inizia a riscaldare la mano al tiro. Pozzuoli chiude così avanti di una lunghezza a metà partita (36-35). La Pallacanestro Agropoli costruisce i suoi punti soprattutto su Casareale, Marino e Ostojic, mentre, i flegrei puntano a trovare i canestri soprattutto nell’area colorata affidandosi a Morgillo. Sul finire del terzo quarto capitan Longobardi trova la tripla del 54-55 che da morale alla sua squadra. Nell’ultimo parziale la carica di coach Gentile si vede subito in campo e Pozzuoli riesce a vincere con merito, grazie al break decisivo e anche ad una ottima difesa.

IL TABELLINO

FLAVIO BASKET POZZUOLI-PALLACANESTRO AGROPOLI 69-61

FLAVIO BASKET POZZUOLI: Giovinazzo 3, Verde, Longobardi 12, Scortica 14, Filippi 2, Clement 2, Scotto Lavina 4, Gulley 12, Ciardiello 2, Morgillo 18, Grassi ne, Innocente ne. All.: Gentile

PALLACANESTRO AGROPOLI: Casareale 12, Marino 16, Lepre ne, Corvo 2, Marrocco 3, Ostojic 12, Di Mauro 8, Lope ne, Radakovic 6, Saturno ne, Tiso, Trotti 2. All.: Grande

ARBITRI: Savarse e Vardaro di Napoli

NOTE: Parziali: 21-21, 36-35, 54-55.