CALCIO/ Quarto Calcio, blitz in casa del Sant’Arpino firmato da Buffardi e Iavarone

SANT’ARPINO – Il Quarto Calcio mette a segno il blitz in casa del Città di Sant’Arpino per 1-2 e riscatta il ko interno alla prima giornata incassato contro il Cus Vesevo. Con una rete per tempo la compagine biancazzurra guidata dal tecnico Giuseppe Giaccio porta a casa tre punti dopo una gara che ha in parte dominato.

IAVARONE: GOAL E ASSIST – Una partita dove il Quarto Calcio ha cercato fin dalle prime battute di avere il predominio del gioco e dopo una serie di occasioni al 35′ i flegrei sbloccano il risultato. L’assist è di Iavarone che imbecca per Buffardi che con una perfetta conclusione realizza. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere ma i biancazzurri chiudono bene le maglie in difesa. Nella ripresa al 75′ dopo una serie di tentativi giunge il meritato raddoppio degli ospiti con una punizione calibrata di Iavarone. Nel finale il Città di Sant’Arpino accorcia le distanze su rigore con De Luca.