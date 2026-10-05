BASKET/ Virtus Monte di Procida, esordio vincente per 92-59 al Pala Pippo Coppola

MONTE DI PROCIDA – Esordio con il botto della Virtus Basket Monte di Procida del presidente Biagio Romeo che nella prima giornata di campionato della Divisione Regionale 1 vince per 92-59 sulla Virtus Pallacanestro Siano. Il roster montese guidato dal tandem tecnico composto da Parascandola-Broscritto ha chiuso il match con cinque uomini in doppia cifra ed è stato sempre avanti nel punteggio fin dalle prime battute di gioco davanti ad una buona cornice di pubblico al Pala Pippo Coppola.

LA CRONACA – Match subito in discesa per i biancazzurri del Monte di Procida sospinti da Broscritto e Pugliese, con i flegrei che chiudono il primo quarto sul 28-14. Nel secondo parziale la difesa della compagine montese fa la differenza e in campo si vede con i padroni di casa che piazzano un break di tempo di 26-10 e chiudono a metà gara con un +30 (54-24). Con il match praticamente in cassaforte la panchina flegrea gira tutti i suoi uomini in campo e alla fine prende il largo chiudendo il match sul 92-59. In evidenza Pugliese che realizza 18 punti con un 3/5 da 2, 2/5 al perimetro e 6/6 ai liberi. Mentre, Broscritto è praticamente perfetto dal pitturato con 23 punti a referto frutto di un 9/12 da 2, 1/1 da 3 punti e 2/2 ai liberi, oltre a 10 rimbalzi conquistati sotto i tabelloni. Bene a rimbalzo anche Scalella che arpiona sotto le plance 10 palloni.

IL TABELLINO

VIRTUS BASKET MONTE DI PROCIDA-VIRTUS PALLACANESTRO SIANO 92-59

VIRTUS BASKET MONTE DI PROCIDA: Viola 3, Pugliese 18, Scalzo 2, Fevola, Scalella 4, Illiano, Lamberti 12, Pilato 2, Broscritto 23, Di Napoli 12, Capuano 5, Fiore 11. All.: Parascandola-Broscritto

VIRTUS PALLACANESTRO SIANO: Crispino 14, Polverino ne, Losato 3, Russo 5, Sessa 5, Barella 6, Di Lorenzo 2, D’Urso 12, Bah 12, Rispoli. All.: Damiano