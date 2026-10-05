Pozzuoli svela i tesori nascosti dei depositi del Rione Terra – LE FOTO

POZZUOLI – Un tuffo straordinario nella storia millenaria della Puteoli romana e, al contempo, un viaggio affascinante all’interno dell’ingegneria del Novecento. È l’esperienza vissuta dai visitatori che, nella mattinata di domenica 4 ottobre, hanno partecipato alla visita guidata gratuita dei depositi archeologici del Rione Terra, aperti al pubblico nell’ambito dell’VIII edizione di Open House Napoli. Un’occasione unica per accedere ad un luogo solitamente riservato agli addetti ai lavori: i depositi di via Vecchia delle Vigne. Qui il fascino dell’antichità incontra l’archeologia industriale. Gli spazi che custodiscono il patrimonio flegreo sono stati infatti ricavati all’interno di 2 dei 15 serbatoi interrati, progettati nel 1939 da Pier Luigi Nervi come riserva di cherosene. Strutture all’epoca avveniristiche per soluzioni tecniche e strutturali che, persa la funzione industriale originale, sono state rifunzionalizzate per diventare luoghi di conservazione, studio e tutela.

I REPERTI – All’interno di questo suggestivo contenitore modernista sono custoditi circa 1.300 reperti marmorei e oltre 12.000 casse di materiali emersi dagli scavi del Rione Terra, la rocca dove fu fondata la colonia romana, centro pulsante dei commerci nel Mediterraneo oltre duemila anni fa. Percorrendo i depositi, i visitatori hanno potuto ammirare da vicino elementi architettonici, decorazioni ed elementi scultorei provenienti dal celebre Tempio di Augusto e dai principali edifici monumentali dell’antica città. Oltre al valore scientifico e monumentale dei reperti, l’evento ha permesso di toccare con mano il lavoro quotidiano della tutela archeologica: un’attività silenziosa fatta di catalogazione, restauro e studio permanente, indispensabile per tramandare la memoria storica del territorio.

LE PROSSIME VISITE – Per chi non fosse riuscito a partecipare all’appuntamento di Open House Napoli, c’è una buona notizia: le porte dei depositi si spalancheranno nuovamente tra pochissimi giorni. Il sito sarà infatti tra i protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. L’apertura straordinaria di Pozzuoli s’inserisce nel programma nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano, che coinvolgerà 350 città in tutta Italia con itinerari speciali distribuiti anche nei Comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli. Un secondo appuntamento imperdibile per riscoprire il dialogo tra passato e presente nel cuore dei Campi Flegrei.