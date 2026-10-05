Bradisismo, crisi senza fine: gli sfollati sono 6mila

POZZUOLI – È salito a 6mila il numero degli sfollati a Pozzuoli, frutto di 907 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti di sgombero. Sono 2.748 i nuclei familiari sgomberati, di cui solo 273 sono rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 2.475 famiglie che attualmente sono senza una casa. Delle 5.998 persone attualmente sgomberate, 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospitate in strutture alberghiere e 2.020 non hanno richiesto assistenza al Comune.