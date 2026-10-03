CALCIO/ Mancini regala la vittoria alla Sibilla contro lo Stabia

BACOLI – La rete di Mancini al 26′ della ripresa ha regalato i tre punti al Bacoli Sibilla riscattando così i due ko di fila in campionato e continuando quello che di buono i biancazzurri avevano fatto vedere in settimana in Coppa Italia contro la Puteolana 1902. Tre punti che consentono ai biancazzurri di Pasquale Illiano di raggiungere il quinto posto in classifica con 7 punti insieme a Real Grazzanise, Punto di Svolta e Portici.

MANCINI-GOAL – Sono i bacolesi a fare la partita e ad andare vicino al goal prima con Mancini e subito dopo con Filogamo. Poi, a metà primo tempo viene annullata anche una rete proprio a Filogamo che alcuni istanti dopo con una buona conclusione scheggia il palo. Prima dell’intervallo il neo acquisto Samuele Carannante prova a fare pentole e coperchi da solo ma senza fortuna. Nella ripresa al 60′ Mancini va in goal ma il direttore di gara annulla la rete per un tocco di braccio, la società flegrea protesta. Poi, al 71′ c’è un corner in favore della Sibilla calciato da Lepre, spizzata di Severino con Mancini che sotto porta ha il guizzo vincente mettendo la sfera in goal. Prima del triplice fischio i biancazzurri vanno vicini alla seconda rete con la difesa della Virtus Stabia che però chiude le maglie in difesa. Finisce 1-0.

IL TABELLINO

BACOLI SIBILLA-VIRTUS STABIA 1-0

BACOLI SIBILLA: Matuozzo; Pollio, Severino, Conte, Boussaada, Panaro (20’st Lepre), D’Angelo (1’st Napoletano L.), Caliendo (11’st Tassiero), Filogamo (20’st Valentino), Mancini, Carannante (31’st Caccavale). A disp.: Maiellaro, Pesce, Verde, Napoletano M. All. Pasquale Illiano

VIRTUS STABIA: Di Sarno; Cesarano, Starace, Avvisati (34’st Cariello), Supel, Esposito, Del Giudice (26’st Sansone), Coppola (24’st Di Costanzo), Solimeno (24’st Primicerio), Capuano (8’st Quagliarella), Del Gaudio. A disp.: Di Stefano, Di Martino, Ruocco, Garofalo. All. Guarracino

ARBITRO: Varriale di Napoli

MARCATORI: 26’stMancini (BS).

NOTE: Ammoniti Caliendo (BS), Supel (VS).