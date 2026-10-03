Open House Napoli, visite guidate presso le stazioni della cumana di Pozzuoli e Baia

POZZUOLI – EAV ha partecipato all’edizione 2026 di Open House Napoli, l’iniziativa dedicata alla scoperta dei luoghi di interesse architettonico, storico e culturale della città. Nella giornata di venerdì sono state organizzate visite guidate presso le stazioni di Baia, Pozzuoli e Monte Sant’angelo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino due infrastrutture rappresentative della rete gestita da EAV e del loro rapporto con il territorio. Sabato, invece, le visite si sono svolte presso il Palazzo Storico EAV “Giovene di Girasole” di via Cisterna dell’Olio, sede che conserva elementi di particolare interesse storico e architettonico. L’iniziativa ha consentito di valorizzare alcuni luoghi significativi del patrimonio aziendale, favorendo la conoscenza della storia e dell’evoluzione di EAV non solo come operatore della mobilità, ma anche come realtà radicata nel tessuto urbano e culturale della Campania.