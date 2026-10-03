CALCIO/ Quarto 2012, successo per 3-0 sul Casoria

QUARTO – Seconda vittoria stagionale e quarto posto in classifica per il Quarto 2012 guidato da Pasquale D’Inverno che vince per 3-0 contro il Real Casoria e continua il momento positivo della formazione flegrea in campionato. Sono le reti di Ferro, Di Girolamo e Visconti che hanno regalato i tre punti al Quarto che si rilancia in classifica tra le formazioni che possono ambire sicuramente ad un posto nei play off.

LA CRONACA – E’ il Quarto che con Evacuo va vicino al goal, ma l’attaccante non riesce a trovare il guizzo vincente sotto porta dopo pochi minuti. Poi, al 21′ i padroni di casa passano in vantaggio: l’assist è di Oliva che serve Ferro che a tu per tu con il portiere in area non sbaglia e mette la palla in rete. La formazione flegrea ha il predominio del gioco e riesce a avere almeno altre tre nitide occasioni da rete. Al 23′ il pallone esce davvero di poco, mentre, Russo neutralizza una conclusione di Evacuo. Prima dell’intervallo ancora Ferro su lancio di Tarascio, ha una buona occasione ma il giocatore nell’occasione non ha fortuna. Poi, nella ripresa arriva prima il raddoppio di Di Girolamo al 51′ bravo con una staffilata dalla distanza a mettere il pallone prima sul palo e, poi, in rete. Passa un minuto e Visconti sfrutta al meglio un errore difensivo degli ospiti e mette la palla alle spalle del portiere Russo. Finisce 3-0.

IL TABELLINO

QUARTO 2012-REAL CASORIA 3-0

QUARTO 2012: Prisco, Altobelli (30’st Pucci), Cecere (15’st Gucci), Tarascio (34’st Conte), D’Ascia, Di Girolamo, Armeno, Oliva, Visconti (20’st la Pietra), Evacuo (34’st Di Costanzo), Ferro. A disp.: Mastrocola, De Rosa, Capone, Caso Naturale. All. D’Inverno

REAL CASORIA: Russo, Calizio, Francese, Perrone, Reda (28’st Frasca), Samb (31’st Giannone), Onesto, Di Martino (23’st Zullo). Baccolino, Baba, Capuano (44’st Cozzolino). A disp.: Montoro, Palladino, Pacelli, Del Tufo. All.: Correale

ARBITRO: Sciacchitano di Marsala

MARCATORI: 21’pt Ferro (Q), 6’st Di Girolamo (Q), 7’st Visconti (Q)

NOTE: Ammoniti: Francese, Di Martino, Perrone (RC). Recuperi: 1’pt – 3’st.