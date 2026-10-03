POZZUOLI/ «Senza CAS da due mesi noi sfollati rischiamo anche lo sfratto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Dal 31/07/26, stiamo vivendo l’incubo di aver perso la casa, non è semplice da un giorno all’altro perdere tutto, qualsiasi certezza, e con un disabile al 100% in casa tutto diventa mostruosamente complicato. Prontamente richiesi il famoso contributo di autonoma sistemazione al comune di Pozzuoli, con regolare documentazione di sgombero ad agosto ricevemmo parte del primo bonifico, quindi ci fidammo e stipulammo un contratto di locazione a cedolare secca 3+2, sembrava che in qualche modo ci fosse una piccola soluzione, ma poi, nel mese di settembre, ed oggi ottobre, nessun bonifico ricevuto dal comune. Il proprietario dell’immobile sollecita i pagamenti, ho inviato due pec di sollecito ma, ad oggi nulla, nessuna risposta. E’ inammissibile trattare sfollati in questo modo e porli in difficoltà anche legali per contratti di fitto stipulati ma economicamente non sostenibili senza l’adeguato supporto da parte del comune. Sollecito pertanto anche tramite il vostro giornale, l’immediata liquidazione delle mensilità non ancora versate.»