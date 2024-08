VOLLEY/ Il Rione Terra si prepara al campionato in attesa di un campo da gioco

POZZUOLI – Il Team del Rione Terra Pozzuoli Volley si accinge a trascorrere le proprie ferie estive in attesa dell’inizio degli allenamenti fissato per il 2 settembre quest’anno lontano dal Pala Errico per l’inagibilità del palazzetto a causa del bradisismo. Quest’anno alla guida del roster puteolano vi sarà coach Angelo Cimmino tecnico esperto dalla lunga esperienza della categoria nazionale di serie B che sarà coadiuvato da Diego Saggiomo come secondo allenatore.

L’ATTESA – Il Rione Terra quest’anno è stato inserito nel girone F composto da 14 team appartenenti alla Campania, Lazio e Sardegna il cui campionato inizierà il 12 ottobre con la trasferta a Pomigliano D’arco. Coratella: «Abbiamo costruito un roster migliore dello scorso anno perché l’obiettivo è attestarci nella zona alta della classifica e sono convinto che Coach Cimmino riuscirà ad infondere la giusta determinazione e mentalità agonistica per conquistare quante più vittorie possibili. Purtroppo per il bradisismo non potremo iniziare gli allenamenti e disputare la prima parte del campionato sul nostro campo di casa che è il Pala Errico per inagibilità ma abbiamo avuto rassicurazioni dall’amministrazione comunale molto focalizzata ai giovani e allo sport, seppur senza ancora conferme ufficiali , che entro il 2 settembre troverà una soluzione alternativa sul territorio per la nostra società e le altre che versano in questa difficoltà per garantire la ripresa della stagione agonistica e quella del nostro settore giovanile.»