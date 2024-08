I LETTORI SEGNALANO/ «A Pozzuoli lido occupa parti di spiaggia libera con i propri lettini»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione voglio segnalare quanto accade lungo il litorale di Arco Felice e Lucrino dove c’è un lido che occupa la porzione di spiaggia libera con lettini mettendo già dalla mattina file di lettini dinanzi al mare, in modo che chi usufruisce o vuole usufruire della spiaggia libera deve prendere i posti nelle file dietro. Inoltre vengono messi i lettini anche sul bagnasciuga cosa che non andrebbe fatta. Su questo litorale si continua a fare ciò che si vuole. Con una concessione per fittare i lettini sulla spiaggia libera si “occupa” una intera porzione» (Mario C.)