Sciame sismico in corso a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 2.3

POZZUOLI – Sei scosse di cui la più forte di magnitudo 2.3. E’ in corso in questi minuti una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Al momento, secondo le informazioni diffuse dall’Osservatorio Vesuviano, sono stati rilevati in via preliminare 6 terremoti con magnitudo massima Md≥ 0.0 e una magnitudo massima preliminare Md=2.3 ± 0.3. L’evento più significativo é stato localizzato nei pressi dell’Accademia Aeronautica e si è prodotto alle ore locali 14.52, alla profondità di 270 metri con magnitudo Md=2.3 ± 0.3.