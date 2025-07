POZZUOLI/ Occupata la sede dell’associazione Reginelle «Ci hanno privato di fare del bene»

POZZUOLI – Una coppia con tre bambini a seguito la scorsa notte ha occupato l’edificio che ospita la sede dell’associazione “Reginelle”, a Monterusciello. A dare la notizia è stato il presidente Giuseppe Longobardi, che in mattinata ha sporto denuncia presso i carabinieri. «Ieri ci siamo visti occupare i locali della nostra associazione. – ha raccontato Longobardi, da anni attivo nel rione popolare con azioni di solidarietà e sostegno a famiglie disagiate – Sono state infrante delle finestre dopo la nostra chiusura giornaliera e dopo aver fatto più di 20 donazioni e chi ha ricevuto da noi può confermarlo. Non siamo per la guerra, ma per la pace, ma non tolleriamo tali comportamenti quindi lasceremo che la legge faccia il suo corso senza sbraitare avendo fiducia nelle istituzioni. Ci hanno privato di fare del bene, avevamo da fare tante donazioni, donare ancora tanti trio a future mamme e lavorare affinché il quartiere cambiasse volto come sta per accadere anche grazie alle nostre lotte. Attualmente le nostre attività sono sospese.»