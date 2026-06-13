POZZUOLI/ Controlli anti movida selvaggia ad Arco Felice: fermati numerosi giovanissimi

POZZUOLI – A seguito degli ultimi episodi che hanno visto protagonisti gruppi di giovani ad Arco Felice, i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli insieme ai carabinieri nella serata di ieri hanno effettuato un servizio volto al contrasto della movida violenta. Durante le operazioni, che si sono concentrate in via Annecchino, sono stati effettuati vari posti di controllo. In totale sono state 95 le persone identificate di cui molti minori, mentre 13 motoveicoli e 20 autovetture sono stati sottoposti a verifiche, Elevati numerosi verbali al codice della strada e un fermo amministrativo. Infine una persona è stata denunciata.