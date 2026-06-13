POZZUOLI/ Paura nella notte: auto si ribalta in via Artiaco

POZZUOLI – Paura nella notte a Pozzuoli dove un’auto si è ribaltata in via Artiaco, all’altezza del civico 46. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli occupanti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Non si escludono l’alta velocità e una distrazione tra le ipotesi alla base dell’incidente. Grande è stata la paura anche tra i residenti “È l’ennesimo incidente che avviene qui – racconta una testimone – segnaliamo la necessità di far mettere dei rallentatori in questa curva maledetta. mlMeno di un anno fa in questo stesso punto c’è stato un identico incidente”.