BACOLI/ Furti d’auto nei parcheggi pubblici e nelle attività commerciali

BACOLI – Dopo le recenti denunce sui furti d’auto nel parcheggio negli ex Cantieri di Baia, in prossimità dei vigili urbani, a Bacoli si moltiplicano gli episodi di vandalismo e furto ai danni di veicoli parcheggiati e alle attività commerciali. Negli ultimi giorni, due auto sono state rubate e tre sono state danneggiate nei vari parcheggi pubblici della zona, in particolar modo a Baia e nel parcheggio dell’area mercatale. L’escalation di criminalità sta generando un clima di crescente allarme anche tra i commercianti che esprimono forte preoccupazione dopo l’ultimo raid dei ladri ad un bar in pieno centro storico, dove i ladri dopo aver scassinato una saracinesca si sono impossessati del fondo cassa presente all’interno della struttura. In una città dove il commercio è colpito già da una grave crisi a causa della chiusura dei parcheggi privati imposta dall’amministrazione, si teme una ulteriore perdita di clienti a causa del clima di insicurezza.