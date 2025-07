Taekwondo, Stefano Junior La Ragione trionfa al San Marino Open: oro nella categoria Senior -80 kg

POZZUOLI – Il 28 giugno si è svolta a San Marino una delle competizioni internazionali più attese del calendario del taekwondo: il San Marino Open. A distinguersi tra gli atleti in gara è stato Stefano Junior La Ragione, cintura nera 3º dan, che ha conquistato una splendida medaglia d’oro nella categoria Senior -80 kg, portando lustro all’Accademia del Taekwondo e alla ASD Star Gym. Un risultato di grande prestigio, che premia anni di duro lavoro, dedizione e spirito di sacrificio. La performance di La Ragione è stata impeccabile, dimostrando non solo tecnica e forza, ma anche lucidità e determinazione nei momenti decisivi. Una vittoria che conferma il valore dell’atleta a livello internazionale e rafforza il suo percorso di crescita e affermazione.

IL SOSTEGNO – Fondamentale è stato il supporto del coach Gianluca D’Alessandro, che ha seguito l’atleta in ogni fase della preparazione e della competizione, con competenza, passione e una visione strategica sempre lucida. Al suo fianco, anche il coach Michele Narciso, il cui contributo tecnico e umano ha rappresentato un punto di riferimento importante nel cammino di Stefano. A dare ulteriore valore a questo successo è stata la presenza di un nuovo e importante partner: il Ristorante Bobò di Pozzuoli, che ha scelto di sostenere La Ragione in qualità di sponsor ufficiale. Questa collaborazione nasce dalla condivisione di valori autentici come impegno, perseveranza e attaccamento al territorio, dimostrando quanto sia importante il supporto delle eccellenze locali per promuovere lo sport ad alto livello.