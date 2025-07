POZZUOLI/ Da allieva a imprenditrice: Oksana apre il suo centro estetico grazie alla formazione Gesfor

POZZUOLI – Una storia di determinazione, passione e successo personale quella di Oksana Sagan, giovane estetista specializzata che lo scorso 27 giugno ha inaugurato il suo centro estetico, realizzando un sogno coltivato con tenacia e dedizione. Un risultato frutto di impegno personale e di una formazione solida e qualificata conseguita presso Gesfor Formazione, Ente di Formazione professionale certificato, punto di riferimento nel territorio flegreo e campano. Oksana ha frequentato e completato con successo il corso di estetica presso la sede Gesfor Formazione di Pozzuoli, distinguendosi per costanza, serietà e talento. Ma il suo percorso non si è fermato qui: ha infatti scelto di proseguire la propria formazione con ulteriori corsi di specializzazione, per arricchire le proprie competenze e offrire un servizio ancora più completo e professionale alla clientela.

LA SODDISFAZIONE – «Vedere una nostra ex allieva avviare un’attività tutta sua è motivo di grande orgoglio per noi. Oksana è l’esempio di come la formazione professionale possa essere il primo vero passo verso l’indipendenza lavorativa e la realizzazione personale», commenta il responsabile Marketing di Gesfor Formazione – Carlo Gianfico. Il nuovo centro estetico di Oksana non è solo il coronamento di un percorso formativo di alto livello, ma anche un simbolo di rinascita e fiducia nel futuro. A lei vanno i più sinceri auguri da parte di tutto lo staff Gesfor Formazione per una carriera luminosa e piena di soddisfazioni. «Aprire il mio centro estetico era un sogno, che grazie alla formazione ricevuta in Gesfor Formazione e agli altri corsi di specializzazione conseguiti, è diventato realtà. Ho trovato docenti competenti, un percorso stimolante, altamente professionalizzante e persone che hanno creduto in me. Ora posso finalmente fare ciò che amo, con professionalità e passione». Il salone si trova in Corso della Repubblica, 115 (Pozzuoli centro) ed è già operativo per offrire ai clienti momenti di benessere e cura della persona. Gesfor ricorda che solo con il conseguimento del terzo anno del corso di estetica è possibile aprire un centro estetico in modo autonomo.