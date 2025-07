Nuovo decoro urbano: a Pozzuoli incontro tra assessori e commercianti

POZZUOLI – Decoro e arredo urbano sono al centro della nuova azione amministrativa finalizzata a ridisegnare l’immagine della città di Pozzuoli. Due temi che sono stati discussi questa mattina negli uffici comunali dell’assessorato alle attività produttive, durante un incontro a cui hanno partecipato l’assessora Titti Zazzaro, l’assessore all’Ambiente Salvatore Caiazzo e le associazioni di categoria dei commercianti e dell’imprenditoria locale. “E’ stato un incontro molto costruttivo contraddistinto da confronto e condivisione di idee e proposte. Lavoriamo insieme e in sinergia per rendere ancora più bella e attraente la nostra città in un periodo storico così tanto delicato. Dal centro storico ai quartieri, non vogliamo lasciare nulla al caso” ha spiegato Zazzaro, delegata alle attività produttive e al commercio.

I PROGETTI – Tra i punti trattati ci sono una serie di iniziative che riguardano l’installazione in città di nuove panchine, fioriere, piante, verde pubblico, zone d’ombra e punti di ritrovo per anziani e bambini. “ Solo remando tutti nella stessa direzione avremo risultati soddisfacenti. E’ fondamentale avere idee chiare ed essere solidali gli uni con gli altri nell’esclusivo interesse della città e della popolazione. Sono soddisfatto dall’incontro avuto con le associazioni di categoria, è stato un momento costruttivo per la crescita di una identità comune.” ha concluso l’assessore Caiazzo che da inizio giugno ha avviato un’attività di riqualificazione del verde pubblico su tutto il territorio.