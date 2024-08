Non vuole far portare la moglie all’ospedale di Pozzuoli e dirotta mezzo del 118

POZZUOLI – Sono circa le 18.00 quando l’automedica di Varcaturo viene allertata unitamente all’ambulanza per un incidente auto-moto in Via Campana a Pozzuoli. In pochi minuti i mezzi sono sul posto e trovano coppia di coniugi su uno scooter che si sono scontrati con una autovettura. Il medico 118 fa per avvicinarsi alla donna distesa al suolo, ma il marito si para dinanzi esclamando: “O la portate al San Paolo oppure non ve la faccio toccare!”

LA FOLLIA– Il medico spiega al signore che non è un ospedale adatto al tipo di trauma ricevuto dalla vittima tantomeno un pronto soccorso territorialmente competente, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni ed ha letteralmente dirottato il mezzo imponendo la sua presenza nel vano sanitario.

All’arrivo al pronto soccorso Flegreo l’ambulanza trova il supporto della Polizia di Stato che identifica l’uomo. Tutto questo è stato possibile grazie al medico che ha prontamente premuto il tasto “aggressione “ sul tablet attivando il protocollo di sicurezza.