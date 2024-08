Sciame da 36 scosse a Pozzuoli, nella serata di sabato la più forte di magnitudo 2.6

POZZUOLI – Sciame sismico ancora in corso a Pozzuoli. Alle 23:33 di sabato i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato la scossa più forte della giornata pari a magnitudo 2.6. Lo sciame è iniziato alle ore 14.52 e finora ha fatto registrare in via preliminare 36 terremoti con magnitudo massima Md≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 2.6 ± 0.3. Tre le scosse di maggior rilievo: 2.0, 2.3 e 2.6. Al momento non si registrano particolari criticità. L’Amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.