POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Pozzuoli Volley questa sera ha fatto sapere di aver risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con l’allenatore Costantino Cirillo. “La società ringrazia l’uomo e il tecnico che per sette anni ha contribuito alla costante crescita sportiva e societaria del nostro club. -fa sapere la società con una nota- Dalla serie C ai playoff di serie B, oltre al grande lavoro fatto con le squadre del settore giovanile. Anni contraddistinti da grandi traguardi come le due promozioni in serie B e i due indimenticabili trionfi consecutivi in coppa Campania di serie C. Grazie Costa, ti auguriamo le migliori fortune personali e sportive!”