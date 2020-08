POZZUOLI – Un nome, un marchio. Vincenzo Capuano è sbarcato a Pozzuoli. Dopo piazza Vittoria e Pompei il famoso pizzaiolo napoletano ha aperto i battenti sul porto della città flegrea. Insieme a lui un gruppo di giovani imprenditori locali, tra cui il puteolano Giusto Giordano, che lo sostengono nel progetto della nuova pizzeria con vista sulla magnifica Darsena di Pozzuoli, davanti al parcheggio del “Molo Caligoliano”. La nuova attività ha aperto al pubblico sabato e subito in tanti si sono precipitati per gustare le speciali pizze di Capuano. Un locale alla moda, in un luogo suggestivo con prodotti doc per una pizza come poche.