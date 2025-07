Deve scontare 5 anni di carcere: arrestata dalla Polizia

NAPOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 58enne napoletana in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti della predetta il provvedimento sopra citato, emesso il 27 giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali secondo il quale, la prevenuta dovrà espiare la pena di 5 anni e 3 giorni di reclusione per ricettazione ed estorsione.