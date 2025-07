Josi e le tasse non pagate al comune di Bacoli: ecco il documento che lo inchioda

BACOLI – Il protocollo è il numero 20343 del 24 luglio del 2024, documento a firma dell’allora ragioniere capo del comune di Bacoli che lo aveva inviato al segretario generale. E’ il documento – che vi proponiamo in esclusiva – che attesta la situazione debitoria da parte del sindaco Josi Della Ragione e dei consiglieri comunali Carmela Anzalone e Alessandro Scamardella nei confronti del comune di Bacoli. In quella data i tre avevano debiti con l’Ente a causa di tributi non pagati: parliamo, a vario titolo, di Imu, Tari e di altri tributi. Subito dopo il nostro primo articolo domenica scorsa è arrivato il post con cui il sindaco di Bacoli ha confermato di avere avuto – in quella data – un debito di “soli” 97 euro con il comune, senza però chiarire alcuni punti.

GLI INTERROGATIVI – In primis: l’eventuale pagamento dei 97 euro di Imu è avvenuto dopo la presentazione dell’autocertificazione attraverso la quale gli eletti attestano di non avere contenziosi di alcun genere con il comune? Se così fosse, ci si ritroverebbe di fronte ad una dichiarazione mendace perseguibile con il reato di falso ideologico e falso in atto pubblico, a prescindere se il debito ammonti ad un euro o a centomila euro. Dunque il debito è esistito, nonostante il sindaco abbiamo scritto che era “tutto falso”.

I CONSIGLIERI – Altro interrogativo che emerge leggendo il post social-popolare del sindaco, che ha aizzato i propri seguaci contro giornali e giornalisti, è: come mai non è stato fatto alcun riferimento alla situazione dei suoi due consiglieri di maggioranza? Inoltre il sindaco non ha chiarito gli altri aspetti della vicenda, limitandosi a minimizzare la porta del debito per la serie “tanto che fa? sono appena 97 euro”, atteggiamento che apre a una discussione di natura puramente morale in un’amministrazione comunale che ha fatto della lotta all’evasione un impegno costruttivo e fondamentale.