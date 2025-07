Scontro auto-moto sulla Tangenziale: due feriti

POZZUOLI – Non si arresta la scia di incidenti stradali. Questa notte sulla tangenziale di Napoli, tra gli svincoli di Agnano e Fuorigrotta, un altro grave incidente ha visto coinvolti un’auto ed una moto di grossa cilindrata. I due centauri coinvolti (un uomo e una donna di giovane età) sono stati soccorsi dal personale del 118 della postazione San Paolo e condotti in ospedale. Destano molte preoccupazioni le condizioni cliniche della donna la quale è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli dove è stata ricoverata in progniosi riservata per le gravi ferite riportate nell’impatto. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli uomini della Polizia Stradale della seottosezione di Fuorigrotta, i quali hanno provveduto a sottoporre a sequestro i veicoli coinvolti che sono stati messi a disposizone dell’autorità Giudiziaria.