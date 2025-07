CALCIO/ Il Rione Terra riparte da Monaco: guiderà i flegrei a caccia di nuovi successi

POZZUOLI – La società del presidente Di Bonito ha scelto di legarsi nuovamente a mmister Gennaro Monaco per la prossima stagione, dando un segnale chiaro su quello che vorrà essere il campionato della squadra flegrea. Una scelta non casuale quella di Monaco, che ha già allenato il Rione Terra in passato e che viene da un’ottima stagione in eccellenza dove ha condotto ad una salvezza tranquilla il Sant’Anastasia, avendo a disposizione un rosa giovane che ha dato filo da torcere anche alle avversarie più attrezzate e con obiettivi ben diversi. Dal canto suo, Monaco non ha avuto alcun dubbio nell’accettare la proposta, consapevole della bontà del progetto e della serietà della società, accogliendo con entuasiamo e fervore la nuova avventura.