Il comune di Quarto acquisisce un bene confiscato: è il settantacinquesimo

QUARTO – Il Comune di Quarto ha acquisito un altro immobile confiscato alla camorra. Questa mattina, insieme all’assessore ai Beni confiscati Raffaella De Vivo, il Comune ha partecipato alla conferenza di servizi in Prefettura e manifestato l’interesse dell’Ente. Con questa nuova acquisizione gli immobili trasferiti al patrimonio comunale giungono a quota settantacinque. Immobili che sono già stati trasformati in centro sociale per anziani, case di comunità con l’Asl, centri per le bambine e i bambini autistici, centri per donne vittime di violenza, casa delle associazioni e alloggi affittati a famiglie di Quarto.