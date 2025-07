«Mare per tutti» Aperto a Bacoli il lido della Pro Handicap

BACOLI – «Mare per tutti! Abbiamo inaugurato a Miseno la nuova stagione balneare per il lido della Pro Handicap. Permetterà a tantissime donne e uomini con disabilità, di poter fare il bagno. Accade nella nostra città. È un vanto nazionale per Bacoli e per i Campi Flegrei. Un atto di civiltà che sosteniamo con grande determinazione.» E’ quanto fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che ha tagliato il nastro al lido della Pro Handicap riservato ai diversamente abili «Un esempio di cultura dell’accoglienza, meraviglioso. Ed il taglio del nastro è stato storico. Perché il progetto compie trent’anni. Abbraccio forte tutti i volontari. Ringrazio il presidente Salvatore Iodice che con tenacia porta avanti un’iniziativa dallo straordinario valore sociale. Noi siamo al suo fianco. Ed ogni anno acquistiamo materiale che possa arricchire di servizi il lido. A favore di chi merita il nostro aiuto. Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida fanno quadrato attorno alla Pro Handicap. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta.»