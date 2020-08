POZZUOLI – Turisti ancora nel mirino dei ladri a Pozzuoli. L’ennesimo furto è stato consumato nel parcheggio degli scavi di Cuma dove l’auto di una famiglia olandese è stata svaligiata. Padre, madre e figlio erano in visita nel sito archeologico quando ignoti hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore e un finestrino ed hanno fatto razzia all’interno della loro station wagon. Durante il raid sono state portate via valigie con indumenti e oggetti personali. Il fatto è avvenuto 5 giorni fa in pieno giorno. Disperati i turisti, arrivati dall’Olanda una settimana prima. Dopo il furto i ladri sarebbero scappati a bordo di un’auto dileguandosi verso via Cuma-Licola.