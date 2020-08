POZZUOLI – Aggiudicata la gara per l’elaborazione del Masterplan del Litorale Salerno Sud. E’ un passaggio decisivo, che concretizza la scelta di una programmazione ad ampio raggio, per il litorale Sud come per quello domitio-flegreo a nord della regione, che è già in fase avanzata nella progettualità. «Con i due Masterplan – ha dichiarato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – prosegue il lavoro di riqualificazione del territorio campano, con un riordino urbanistico di qualità che tiene conto delle vocazioni dei territori. Da oggi è al lavoro un qualificato gruppo di progettazione per la costa sud della Campania. E un ulteriore passo in avanti in questa direzione riguarda il masterplan del litorale domitio-flegreo, che è stato consegnato nei giorni scorsi, e per il quale sono stati già individuati 10 progetti per aree territoriali e per funzioni definite, per i quali rapidamente si procederà con le gare per dare concretezza al disegno urbanistico già definito».