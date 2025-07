Mattia Agrillo dalla Real Puteoli alla Juve Stabia: un talento che vola alto

POZZUOLI – La Scuola Calcio Real Puteoli è orgogliosa di annunciare il passaggio di Mattia Agrillo alla società professionistica Juve Stabia, dove prenderà parte al Campionato Nazionale Under 16 Serie A/B nella stagione 2025/2026. Mattia ha iniziato il suo percorso calcistico con noi all’età di soli sei anni, mostrando fin da subito passione, dedizione e un naturale istinto per il gol. Dopo nove stagioni di crescita costante, allenamenti, sacrifici e tante emozioni condivise, è pronto a confrontarsi con una nuova, prestigiosa avventura. L’annata appena conclusa è stata straordinaria: con la maglia della Real Puteoli ha guidato la formazione Under 15 élite alla conquista del titolo regionale Figc e a una storica qualificazione tra le prime quattro squadre d’Italia nelle fasi nazionali. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra, alla determinazione del gruppo e al supporto costante dello staff tecnico. Sul piano individuale, Mattia si è distinto come capocannoniere in tutte le competizioni disputate: 29 reti in campionato, 7 reti nei play-off regionali, 9 reti nei play-off nazionali. Un bottino impressionante, che conferma il suo talento e il suo spirito competitivo, ma soprattutto il valore del percorso formativo svolto all’interno della nostra scuola calcio. Dopo l’interesse di diverse società professionistiche, Mattia ha scelto con convinzione la Juve Stabia, pronto a mettersi in gioco in un nuovo contesto tecnico e umano.