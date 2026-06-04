Tragico incidente stradale: morto Riccardo Autieri, noto ingegnere di Pozzuoli

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta Riccardo Autieri, 66 anni, noto ingegnere di Pozzuoli rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente stradale lungo la Tangenziale di Napoli. Autieri è deceduto dopo il trasferimento in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto tra il suo scooter e un’auto pirata. Secondo quanto ricostruito, infatti, il conducente della vettura avrebbe tamponato il mezzo a due ruote senza poi fermarsi per prestare i soccorsi e facendo perdere le proprie tracce.

LA TRAGEDIA – Per il 66enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inutile è stata la disperata corsa al II Policlinico di Napoli dopo l’intervento del personale del 118. Sul caso indaga la Polizia Stradale. Sulla salma è stata disposta l’autopsia che servirà ad accertare tempi e modalità che hanno portata al decesso. Noto ingegnere, Riccardo Autieri era conosciutissimo e molto apprezzato nella città di Pozzuoli e nell’intera arsa flegrea. Centinaia i messaggi di cordoglio che da questa mattina stanno giungendo ai familiari, sconvolti dalla tragedia.