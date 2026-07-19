Teatro (alla deriva) taglia il traguardo dei 15 anni: la rassegna flegrea entra nel vivo

POZZUOLI – Entra nel vivo la XV edizione di “Teatro (alla deriva) al Giardino”, la rassegna flegrea che quest’anno festeggia quindici anni di teatro indipendente e scommesse culturali. Il festival, di fatto al suo giro di boa, dopo aver registrato una buona risposta di pubblico per i primi due appuntamenti in cartellone, si prepara ai due debutti conclusivi in programma per le prossime domeniche di luglio. La manifestazione, ideata da Ernesto Colutta e diretta per il quattordicesimo anno da Giovanni Meola, dopo essere andata in scena per anni sulla “zattera” delle Stufe di Nerone, ha confermato la forza della sua nuova location: il verdeggiante Giardino dell’Orco (via Lago Averno n. 6, Pozzuoli). Qui, a partire dalle ore 19, gli spettacoli prendono vita senza luci artificiali, fondendosi con i colori del tramonto e la scenografia naturale del Lago d’Averno, offrendo un’esperienza intima e lontana dal caos cittadino.

IL BILANCIO DEI PRIMI DUE EVENTI – Il festival ha esordito lo scorso 5 luglio con “Break Catena” (prodotto dal Teatro Rostocco), un’opera originale scritta e diretta da Ferdinando Smaldone. Lo spettacolo ha esplorato in chiave poetica e ironica il destino di due icone come Cenerentola e Biancaneve, analizzando cosa accade dopo il classico “lieto fine” e mettendo in luce il talento magnetico delle attrici Noemi Pirone e Chiara Vitiello. Il 12 luglio è stato invece il turno de “Le preziose ridicole”, con l’adattamento e la regia dello stesso Giovanni Meola. Portato in scena dalla giovane compagnia di Teatro Madrearte / Virus Teatrali, lo spettacolo ha reinterpretato l’atto unico di Molière, trasformandolo in un serrato gioco metateatrale. Tra gag ispirate alla Commedia dell’Arte, dinamiche sindacali interne alla compagnia e attori che si muovevano con movenze animali, la pièce ha saputo ironizzare sul conformismo della società di ieri e di oggi.

I PROSSIMI DEBUTTI – L’attenzione è ora tutta rivolta a domenica 19 luglio per un appuntamento di grande prestigio. La raffinata cantattrice Flo, artista nota a livello internazionale, porterà in scena “Versi e musica di E.A. Mario”. Accompagnata dal polistrumentista Francesco Di Cristofaro (ai fiati, fisarmonica e baglamas), Flo racconterà e canterà le opere e le peripezie personali del celebre autore partenopeo, svelando i retroscena privati dietro a capolavori immortali come “La Leggenda del Piave”, “Tammurriata Nera” e “Balocchi e Profumi”. Il gran finale della rassegna è affidato, domenica 26 luglio, alla Compagnia Indipendente con “Amleto Annascunnuto”. Liberamente tratto dalla traduzione in napoletano di Antonio Piccolo, lo spettacolo vede la regia di Mario Autore (già candidato ai Nastri d’Argento). Insieme a lui sul palco, Giuseppe Cerrone, Melissa Di Genova e Domenico Pinelli guideranno il pubblico in un viaggio shakespeariano tra travestimenti e introspezione, in un perfetto equilibrio tra commedia e tragedia. Foto: Davide Russo; Info e Prenotazioni: Dove: Giardino dell’Orco (via Lago Averno n. 6, Lato Sinistro, Pozzuoli); Quando: Domenica 19 e Domenica 26 Luglio, ore 19:00; Contatti: [email protected] | 320 2166484 (solo Whatsapp).