POZZUOLI/ Controlli anti movida selvaggia a Largo Palazzine: identificate 30 persone

POZZUOLI – Continuano senza sosta i controlli da parte della Polizia in Largo Palazzine, tra le zone calde della movida puteolana. Ieri sera personale del Commissariato di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Raffaele Esposito – ha effettuato posti di controllo e vigilanza che hanno portato all’identificazione di 30 persone. Dieci tra auto e motoveicoli sono invece stati sottoposti a controlli. Durante la serata sono state effettuate anche sanzoni al codice della strada.