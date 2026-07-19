Pony chiuso in auto sul traghetto in partenza da Pozzuoli

POZZUOLI – Una foto sconcertante quella inviata dall’attivista animalista Enrico Rizzi al deputato Francesco Emilio Borrelli. All’interno del bagagliaio di una Citroen c1, imbarcata sul traghetto cha da Pozzuoli arriva a Ischia, si vede chiaramente la presenza di un pony, costretto a stare rinchiuso in uno spazio assolutamente con le temperature infernali di questo periodo. L’immagine, scattata da una turista svizzera lo scorso 5 luglio, ha suscitato l’indignazione di Rizzi e Borrelli. “Si tratta di un episodio gravissimo di maltrattamento ai danni di un essere vivente, perpetrato nell’indifferenza generale. In primis della compagnia di navigazione Medmar il cui personale non ha ritenuto di dover intervenire per liberare il pony da quell’assurda condizione, né di dover chiamare i carabinieri per segnalare il fatto. Al contrario, la nave è partita come se nulla fosse con il pony costretto alla traversata in quelle condizioni insostenibili. Sosterrò la denuncia per maltrattamento di animale di Rizzi in ogni sede affinchè vengano chiarite le gravissime responsabilità di tutti coloro che hanno consentito che tutto ciò accadesse. Chiederò che venga identificato il proprietario del pony e che lo stesso gli venga sottratto, a salvaguardia della sua incolumità”. Queste le parole del deputato Borrelli.