Tragedia a Varcaturo: 27enne muore durante una serata in discoteca

VARCATURO – Un 27enne è morto questa notte durante una serata al “Rama Beach” a Varcaturo. Inutili sono stati i soccorsi prestati sul posto dai sanitari del 118 giunti da Pozzuoli con ambulanza e automedica. Fatale per il giovane sarebbe stato un malore, che lo ha colpito durante la serata danzante. La tragedia è avvenuta poco dopo le 4 quando da parcheggio del locale è partita la richiesta di soccorso. Sul caso indagano i carabinieri che su delega del pm di turno hanno sequestrato salma per l’autopsia che servirà ad accertare con esattezza le cause del decesso. La vittima S.C., viveva con i familiari a Castello di Cisterna.