POZZUOLI/ Caos rifiuti, il disarmante silenzio di Manzoni che non rende merito ai cittadini

POZZUOLI – Nessuna parola, nessun intervento pubblico, nessun post su Facebook. Nulla. Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha scelto la strada del silenzio per non commentare il caos derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti. Ciò succede nonostante le innumerevoli segnalazioni dei cittadini che in questi giorni stanno vedendo crescere cumuli di rifiuti davanti alle loro abitazioni. E nonostante egli sia la figura più il responsabile sul territorio in materia di sanità.

IL SILENZIO – Forse distratto dall’America’s Cup che rischia di perdere così come il nuovo centro sportivo del Napoli e reduce dal lungo ponte del 2 giugno, Manzoni ha scelto il silenzio mentre la città subisce gli effetti del passaggio di cantiere dalla De Vizia alla Del Prete. Manco una parola di conforto verso la città. Zero. Anzi, proviamo noi a dargli un suggerimento per ottemperare a questo disastro comunicativo: caro Sindaco, perchè non scrive un post su Facebook invitando la popolazione ad avere pazienza e spiegando i motivi di questa crisi? Chissà, magari potrebbe essere cosa utile e gradita per i suoi concittadini che tra un anno saranno chiamati anche a votarla. Su, faccia qualcosa, non dia l’impressione stia snobbando il problema!

Il Cecchino.