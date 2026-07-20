POZZUOLI/ «Quest’area di Arco Felice vecchio non si pulisce dai tempi di Figliolia»

POZZUOLI – «Gentile Redazione di Cronaca Flegrea, ​vi scriviamo per sottoporre alla vostra attenzione una situazione di crescente degrado che riguarda un’area situata in Via Arco Felice Vecchio, poco prima dell’Arco di Cuma. ​Come potete osservare dalle fotografie allegate, l’area versa in uno stato di evidente abbandono. Si tratta di un terreno in parte di pertinenza comunale e in parte di proprietà privata, che attualmente non riceve la manutenzione necessaria. Questa incuria genera timori legittimi tra i residenti, legati soprattutto al rischio costante di incendi, alla presenza di animali e a possibili criticità di natura igienico-sanitaria. ​La memoria storica di questo luogo ci riporta a un passato complesso: in seguito al bradisismo, l’area fu utilizzata per ospitare container destinati alle famiglie colpite dal terremoto e ad attività commerciali, per poi essere oggetto di una significativa bonifica. Negli anni passati, con la scorsa amministrazione, si era consolidata una prassi virtuosa che prevedeva una pulizia periodica del sito, rispondendo con solerzia alle esigenze della cittadinanza. Oggi, nonostante le numerose segnalazioni inviate, la situazione appare purtroppo statica, lasciando gli abitanti di fronte a un degrado che sembra non trovare ascolto. ​Il nostro intento, nel rivolgerci a voi, non è alimentare polemiche, ma richiamare l’attenzione su una necessità concreta di decoro e sicurezza. Vorremmo chiedervi un aiuto per far sentire la nostra voce e capire, attraverso il vostro prezioso lavoro di informazione, a quali uffici o autorità sia opportuno rivolgersi per sollecitare un intervento risolutivo che restituisca dignità a questo spazio. ​Vi ringraziamo per l’attenzione e per il servizio che svolgete quotidianamente per il territorio.»