POZZUOLI/ Friggitoria in fiamme, il coraggio dei “Falchi” evita la tragedia: denunciati i gestori

POZZUOLI – Pochi istanti ancora e quel rogo avrebbe potuto trasformarsi in una catastrofe. Un incendio violentissimo è divampato lo scorso 7 luglio all’interno di una friggitoria, dove l’olio portato a temperature elevatissime ha dato origine a una violenta fiammata che, in pochi secondi, ha avvolto il locale con un denso fumo nero e fiamme alte diversi metri. Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati i Falchi della Polizia di Stato del locale Commissario diretto dal Vice Questore Raffaele Esposito, che, senza attendere l’arrivo dei mezzi antincendio e consapevoli del gravissimo rischio cui si esponevano, hanno deciso di intervenire immediatamente. Con straordinario sangue freddo e assoluto sprezzo del pericolo, sono entrati nel locale ormai invaso dal fumo e dalle fiamme, utilizzando, in cooperazione con altri colleghi del Commissariato, alcuni estintori reperti in altre attività commerciali per provare a contenere il fronte del fuoco e impedirne la rapida propagazione, ma tant’erano alte le fiamme che a nulla sono valsi questi tentativi. Solo grazie ad un’ardita intuizione ed al reperimento di una coperta, preventivamente inzuppata d’acqua, sono riusciti a domare le fiamme.

LE INDAGINI – L’intervento dei poliziotti si è rivelato determinante. Operando in condizioni proibitive, tra calore insopportabile, visibilità quasi nulla e il concreto pericolo di esplosione, gli agenti sono riusciti a domare le prime fiamme, guadagnando minuti preziosi fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi completato le operazioni raffreddando le bombole di GPL con mezzi tecnici. Grazie all’immediata iniziativa degli operatori della Polizia di Stato, è stato evitato che il rogo si propagasse agli edifici confinanti, alle numerose attività commerciali della zona e alle bombole di gas, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere devastanti. Le successive indagini hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Dall’escussione dei gestori dell’esercizio commerciale è emerso che gli stessi si erano allontanati per consumare un pasto, lasciando incautamente una piastra elettrica accesa con l’olio destinato alla frittura. L’eccessivo surriscaldamento ne ha provocato l’autoaccensione, dando origine all’incendio. Gli investigatori hanno pertanto accertato una condotta gravemente negligente, denunciando i gestori all’Autorità Giudiziaria per le responsabilità emerse. Ancora una volta, il coraggio, la preparazione e il profondo senso del dovere dimostrati dagli uomini della Polizia di Stato, diretti dal Vice Questore Esposito, hanno fatto la differenza, trasformando un intervento ad altissimo rischio in un’operazione che ha evitato conseguenze ben più gravi per la collettività.