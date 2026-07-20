POZZUOLI/ Task force senza sosta della Polizia a Largo Palazzine: identificate altre 31 persone

POZZUOLI – Proseguono senza sosta i controlli anti movida selvaggia a Largo Palazzine. Nella serata di ieri (domenica 19 luglio) i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno identificato 31 persone, alcuni dei quali sono minori. Durante i controlli 9 veicoli sono stati sottoposti a verifiche e di questi 3 sono stati sanzionati per violazioni delle norme del codice della strada.