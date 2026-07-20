Case popolari di Monterusciello, il deputato Caso incontra la Commissione parlamentare d’inchiesta

POZZUOLI – Questa mattina il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso, ha incontrato i rappresentanti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza e sullo stato di degrado città e delle loro periferie. Il tema dell’incontro, andato in scena a Piazza De Curtis, sono stati i 4.357 alloggi popolari esistenti da oltre 40 anni. «Zero manutenzione straordinaria e scarsissima manutenzione ordinaria. Facciate degradate, infiltrazioni, barriere architettoniche, criticità strutturali. – ha denunciato Caso – Serve un piano straordinario di riqualificazione, da solo l’ente comunale non può farcela, è indispensabile il supporto statale. Migliaia di residenti hanno diritto a case sicure e dignitose. Intanto Governo e maggioranza hanno bocciato la nostra proposta in merito durante le votazioni del decreto Piano Casa. Ora che la commissione d’inchiesta ha toccato con mano la situazione, speriamo che ritornino sui loro passi. Noi continueremo a fare la nostra parte».