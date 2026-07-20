Sagra del Mare 2026, torna l’elezione di Graziella: dieci le candidate – I NOMI

PROCIDA – Dieci giovani volti, dieci storie e un’unica, profonda appartenenza. In occasione della Sagra del Mare 2026, Procida si prepara a rinnovare uno dei momenti più attesi e sentiti dell’estate isolana: l’elezione di Graziella, figura simbolo dell’isola e protagonista della tradizione. «Rifacemmo la strada ma lentamente, mettendoci a sedere sotto tutti gli alberi, all’ombra di tutti i pergolati, discorrendo, fantasticando o comperando da tutte le giovani procidane i panieri di fichi, di nespole, d’uva che esse portavano, e lasciando così passare il tempo». Nelle parole di Alphonse de Lamartine si ritrovano i colori, i profumi e l’atmosfera senza tempo di Procida. In quel paesaggio di pergolati, frutti di stagione e passi lenti nacque l’incontro destinato a diventare leggenda: quello con Graziella, la giovane procidana della quale lo scrittore si innamorò e che avrebbe poi trasfigurato nella protagonista del suo celebre romanzo. Nel corso degli anni, Graziella è diventata molto più di un personaggio letterario. Il suo nome rappresenta la bellezza semplice e autentica dell’isola, la memoria condivisa della comunità e il legame tra le generazioni. La sua elezione non è soltanto un concorso, ma un rito collettivo che rinnova il dialogo tra passato e presente, celebrando l’identità e le tradizioni procidane. Saranno dieci le candidate all’edizione 2026. Dieci ragazze diverse per età, aspirazioni e percorsi personali, ma accomunate dall’orgoglio di rappresentare Procida nel cuore della sua festa più amata

LE CANDIDATE – Noemi Buono, 16 anni – Compirà 17 anni il 2 agosto. Frequenta il liceo linguistico.

Miriam Costagliola, 18 anni – Neodiplomata al Liceo Scientifico di Procida, si sta preparando al test di ammissione a un corso di laurea nelle Professioni sanitarie.

Letizia Franco, 17 anni – Frequenterà il quinto anno del liceo scientifico. Pratica danza classica e contemporanea al Procida Hall.

Nora Coscione, 15 anni – Frequenta il liceo scientifico.

Iris d’Orio, 17 anni – Studia al liceo scientifico biomedico “Giambattista Vico” di Napoli ed è prossima al diploma presso l’Accademia di Arti Teatrali del Teatro Totò.

Carolina Staropoli, 19 anni – Lavora come commessa e si sta preparando ai test di ammissione al corso di laurea in Infermieristica.

Letizia Maria Germinario, 16 anni – Frequenta l’istituto nautico, indirizzo Capitani.

Serena dell’Amura, 16 anni – Studia all’istituto nautico, indirizzo Capitani.

Desideria Terzo, 19 anni – A settembre inizierà il corso di laurea in Giurisprudenza.

Graziella Marigliano, 21 anni – Studia Lettere all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Le dieci candidate saranno protagoniste di una serata carica di emozione, vissuta sotto gli occhi di un’intera comunità. Ciascuna porterà con sé sogni, passioni e progetti, insieme al legame profondo con un’isola che continua a custodire e tramandare la propria memoria