Interruzione dell’energia elettrica: quando il cittadino ha diritto al risarcimento dei danni?

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

POZZUOLI – Rimanere improvvisamente senza energia elettrica può provocare non solo un disagio, ma anche danni economici rilevanti. Pensiamo agli alimenti deteriorati nel frigorifero, agli elettrodomestici danneggiati da sbalzi di tensione o alle attività commerciali costrette a interrompere il proprio lavoro. In questi casi molti cittadini si chiedono: è possibile ottenere un risarcimento? La risposta è sì, ma è necessario distinguere tra indennizzo automatico e risarcimento del danno.

Quando si può chiedere il risarcimento – Diverso è il risarcimento del danno, che può essere richiesto quando l’interruzione dell’energia o uno sbalzo di tensione abbiano provocato un pregiudizio concreto. Ad esempio: danneggiamento di elettrodomestici o apparecchi elettronici; deterioramento di alimenti conservati in frigoriferi o congelatori; perdita di guadagni per negozi, studi professionali o imprese; ulteriori danni patrimoniali direttamente collegati all’interruzione. In questi casi il cittadino dovrà dimostrare: il danno subito;

il collegamento tra il blackout e il danno; la responsabilità del gestore, salvo i casi in cui l’interruzione sia dovuta a eventi imprevedibili e inevitabili.

Quando il gestore non è responsabile – Non sempre il distributore di energia è tenuto a risarcire i danni. La responsabilità può essere esclusa quando il blackout è causato da eventi di forza maggiore, come calamità naturali eccezionali, oppure da situazioni imprevedibili che non potevano essere evitate con la normale diligenza.

Cosa fare per tutelarsi – Chi ritiene di aver subito un danno dovrebbe: documentare immediatamente quanto accaduto con fotografie e video; conservare scontrini, fatture e preventivi di riparazione; inviare un reclamo scritto al gestore o al distributore dell’energia;

richiedere, se necessario, una perizia tecnica. Qualora il reclamo non venga accolto, è possibile ricorrere agli strumenti di conciliazione previsti da ARERA e, nei casi più complessi, rivolgersi all’autorità giudiziaria. La continuità del servizio elettrico rappresenta un diritto fondamentale per cittadini e imprese. Conoscere la differenza tra indennizzo automatico e risarcimento del danno consente di far valere correttamente i propri diritti quando si verificano disservizi. Essere informati significa essere cittadini più consapevoli e maggiormente tutelati. Per questo è importante conservare ogni prova del danno subito e richiedere tempestivamente l’assistenza di un professionista quando ricorrono i presupposti per ottenere il giusto ristoro.

La normativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede che, quando un’interruzione supera determinati standard di durata e non ricorrono cause eccezionali, il cliente possa avere diritto a un indennizzo automatico, che viene normalmente accreditato direttamente in bolletta. Si tratta di una tutela prevista indipendentemente dalla dimostrazione di un danno specifico.