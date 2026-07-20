Pioggia di medaglie ai Campionati Italiani FIDESM: il trionfo della Maga Dance firmato Carol Preziuso

POZZUOLI – ​La straordinaria spedizione guidata dall’insegnante e giudice Carol Preziuso si chiude con un bottino memorabile: ori, argenti, bronzi e piazzamenti di prestigio per i talenti della scuola. ​Dietro ogni grande successo sportivo c’è una mente strategica, tanto lavoro in sala prove e una guida capace di tirare fuori il meglio da ogni singolo allievo. Ai Campionati Italiani FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), la firma d’autore su un medagliere da sogno è quella di Carol Preziuso. L’insegnante e direttrice tecnica della scuola Maga Dance di Pozzuoli ha guidato i suoi atleti in una straordinaria spedizione tricolore, culminata con la conquista di prestigiosi titoli nazionali. Un bottino ricchissimo che proietta la scuola nell’élite della danza sportiva italiana e testimonia la qualità assoluta della preparazione tecnica e artistica offerta dalla scuola.

IL MEDAGLIERE – ​La determinazione e il talento degli atleti della Maga Dance hanno brillato sul gradino più alto del podio, regalando alla scuola due straordinari titoli di Campioni Italiani: Sara Loffredo & Giada Ciotola – Campionesse Italiane, autrici di una performance magistrale che ha conquistato all’unanimità la giuria. Gennaro Licusato – Campione Italiano, superbo nel suo percorso solista che lo ha consacrato re indiscusso della categoria. ​Il valore della scuola guidata da Carol Preziuso si misura anche nella costanza dei piazzamenti di vertice. Il team ha conquistato importanti titoli di Vice Campioni Italiani e ottimi terzi posti: Maya Vicidomini & Greta Di Falco – Vice Campionesse Italiane, protagoniste di una splendida prestazione d’argento. Enza Castellano & Daniela Sasso – Vice Campionesse Italiane, salite sul secondo gradino del podio grazie a una prova di grandissimo spessore tecnico. Francesca Longobardo & Gennaro Licusato – Medaglia di Bronzo, una coppia che ha saputo fondere tecnica e feeling interpretativo, regalando alla Maga Dance un altro prezioso metallo.

​A completare questo quadro trionfale si aggiungono gli straordinari risultati di Siria Di Domenico, Giada Ciotola e Francesca Longobardo, capaci di farsi strada in categorie agguerritissime fino a raggiungere le ambitissime semifinali nazionali, confermando l’altissimo livello complessivo di tutta la squadra, top 24 le atlete Follera Arianna,Manco Greta Giuseppina Iengo e Papaccio Giorgia.

IL METODO – ​Il successo della Maga Dance non è un caso, ma il risultato del metodo di lavoro di Carol Preziuso. Un mix perfetto di rigore tecnico, sensibilità artistica ed empatia, che permette a ogni ballerino di esprimere la propria personalità sulla pista.

​Preparare atleti per un evento così importante come quello della FIDESM richiede non solo competenze coreografiche, ma anche la capacità di gestire lo stress psicologico delle finali nazionali. Carol è riuscita a trasmettere ai suoi ragazzi la giusta serenità e una grinta d’acciaio, trasformando la tensione della vigilia in pura energia interpretativa ed espressiva. ​Con il rientro a casa e i trofei ben in mostra nella bacheca della scuola, l’entusiasmo in casa Maga Dance è alle stelle. Questo risultato straordinario ripaga i sacrifici degli atleti, il supporto costante delle loro famiglie e, naturalmente, lo straordinario e instancabile lavoro di Carol Preziuso. ​”Vedere i ragazzi esprimersi a questi livelli e salire su tutti i gradini del podio ai Campionati Italiani è un’emozione indescrivibile,” ha dichiarato un’entusiasta Carol Preziuso. “Ogni medaglia, dall’oro alle semifinali, rappresenta ore di sudore, passione e determinazione in sala. Questo traguardo non è un punto d’arrivo, ma la bellissima conferma che siamo sulla strada giusta per fare sempre meglio.” ​La spedizione tricolore si chiude con un bilancio trionfale, ma c’è da scommettere che Carol e i campioni della Maga Dance abbiano già lo sguardo rivolto ai prossimi, entusiasmanti obiettivi.