Pioggia di medaglie ai Campionati Italiani FIDESM: il trionfo della Maga Dance firmato Carol Preziuso
POZZUOLI – La straordinaria spedizione guidata dall’insegnante e giudice Carol Preziuso si chiude con un bottino memorabile: ori, argenti, bronzi e piazzamenti di prestigio per i talenti della scuola. Dietro ogni grande successo sportivo c’è una mente strategica, tanto lavoro in sala prove e una guida capace di tirare fuori il meglio da ogni singolo allievo. Ai Campionati Italiani FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali), la firma d’autore su un medagliere da sogno è quella di Carol Preziuso. L’insegnante e direttrice tecnica della scuola Maga Dance di Pozzuoli ha guidato i suoi atleti in una straordinaria spedizione tricolore, culminata con la conquista di prestigiosi titoli nazionali. Un bottino ricchissimo che proietta la scuola nell’élite della danza sportiva italiana e testimonia la qualità assoluta della preparazione tecnica e artistica offerta dalla scuola.
IL MEDAGLIERE – La determinazione e il talento degli atleti della Maga Dance hanno brillato sul gradino più alto del podio, regalando alla scuola due straordinari titoli di Campioni Italiani: Sara Loffredo & Giada Ciotola – Campionesse Italiane, autrici di una performance magistrale che ha conquistato all’unanimità la giuria. Gennaro Licusato – Campione Italiano, superbo nel suo percorso solista che lo ha consacrato re indiscusso della categoria. Il valore della scuola guidata da Carol Preziuso si misura anche nella costanza dei piazzamenti di vertice. Il team ha conquistato importanti titoli di Vice Campioni Italiani e ottimi terzi posti: Maya Vicidomini & Greta Di Falco – Vice Campionesse Italiane, protagoniste di una splendida prestazione d’argento. Enza Castellano & Daniela Sasso – Vice Campionesse Italiane, salite sul secondo gradino del podio grazie a una prova di grandissimo spessore tecnico. Francesca Longobardo & Gennaro Licusato – Medaglia di Bronzo, una coppia che ha saputo fondere tecnica e feeling interpretativo, regalando alla Maga Dance un altro prezioso metallo.
A completare questo quadro trionfale si aggiungono gli straordinari risultati di Siria Di Domenico, Giada Ciotola e Francesca Longobardo, capaci di farsi strada in categorie agguerritissime fino a raggiungere le ambitissime semifinali nazionali, confermando l’altissimo livello complessivo di tutta la squadra, top 24 le atlete Follera Arianna,Manco Greta Giuseppina Iengo e Papaccio Giorgia.
IL METODO – Il successo della Maga Dance non è un caso, ma il risultato del metodo di lavoro di Carol Preziuso. Un mix perfetto di rigore tecnico, sensibilità artistica ed empatia, che permette a ogni ballerino di esprimere la propria personalità sulla pista.
Preparare atleti per un evento così importante come quello della FIDESM richiede non solo competenze coreografiche, ma anche la capacità di gestire lo stress psicologico delle finali nazionali. Carol è riuscita a trasmettere ai suoi ragazzi la giusta serenità e una grinta d’acciaio, trasformando la tensione della vigilia in pura energia interpretativa ed espressiva. Con il rientro a casa e i trofei ben in mostra nella bacheca della scuola, l’entusiasmo in casa Maga Dance è alle stelle. Questo risultato straordinario ripaga i sacrifici degli atleti, il supporto costante delle loro famiglie e, naturalmente, lo straordinario e instancabile lavoro di Carol Preziuso. ”Vedere i ragazzi esprimersi a questi livelli e salire su tutti i gradini del podio ai Campionati Italiani è un’emozione indescrivibile,” ha dichiarato un’entusiasta Carol Preziuso. “Ogni medaglia, dall’oro alle semifinali, rappresenta ore di sudore, passione e determinazione in sala. Questo traguardo non è un punto d’arrivo, ma la bellissima conferma che siamo sulla strada giusta per fare sempre meglio.” La spedizione tricolore si chiude con un bilancio trionfale, ma c’è da scommettere che Carol e i campioni della Maga Dance abbiano già lo sguardo rivolto ai prossimi, entusiasmanti obiettivi.