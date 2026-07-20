BACOLI/ La Regione Campania boccia il PAD: rischio commissariamento per il Comune

BACOLI – Arriva dalla Regione Campania il no definitivo al Pad (piano arenili demaniali) presentato dal comune e votato in Giunta Comunale. Un documento fondamentale per far partire le gare per le concessioni e che è stato dichiarato illegittimo. Una condizione che, a questo punto, apre ad uno scenario catastrofico: il commissariamento da parte dell’ufficio e dell’Assessore al Demanio da parte del Prefetto che, per situazione ancora più gravi di illegittimità, potrà sciogliere il Consiglio Comunale. Come si è arrivati a questo punto? Il Pad era già stato dichiarato illegittimo dalla Capitaneria di Porto che con una nota aveva già avvisato il Comune sulle irregolarità presenti nel documento. Ora la Regione è ancora più categorica e sottolinea che “nel caso specifico delle aree demaniali marittime in consegna alle Forze Armate, i Comuni devono esclusivamente perimetrare e indicare tali areali nel PAD escludendoli dalla base di calcolo per il rispetto delle percentuali di spiaggia libera”. Una precisazione che mette spalle al muro il comune che aveva inserito all’interno del Pad proprio le spiagge militari. E, quindi, c’è il forte rischio che possa saltare anche il tavolo tecnico con i militari.

PIANIFICAZIONE PORTI – Ma il diniego della Regione Campania si è concentrato anche sulla pianificazione delle aree portuali. L’Ente Regionale, infatti, ha precisato che “in tema di programmazioni attuative in materia portuale non incide pertanto sul procedimento di redazione e approvazione dei PAD comunali, che resta disciplinato dalla normativa statale e dal PUAD regionale in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative nonché dalla vigente disciplina nazionale e regionale in materia di urbanistica”. La pianificazione dei porti, dunque, resta in capo alla Regione, mentre il Comune, in maniera illegittima, l’aveva inserito nel Pad.